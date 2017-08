C'est la rentrée des Grosses Têtes !

publié le 28/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a prouvé tout l'été sur RTL dans le Grand Quizz qu'elle était meilleure pour poser les questions que pour y répondre.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête stagiaire à la télévision mais sociétaire sur RTL.

…Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui sera toujours plus bronzé que n'importe quelle autre Grosse Tête revenant de vacances.

…Gérard Jugnot



Une Grosse Tête dont les cahiers de vacances ne contenaient que des histoires drôles.

… Jean-Marie Bigard



Une Grosse Tête dont le fauteuil dans le Grand Studio, vient de comprendre que c'était la fin des vacances.

…Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui essaie encore de convaincre la station d'aligner son salaire sur celui de Neymar au PSG.

… Pierre Bénichou



Pierre Benichou dans Les Grosses Têtes Crédit : Sipa Press / RTL



