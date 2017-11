C'est encore mieux l'après-midi avec les Grosses Têtes

publié le 14/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête éliminée de Danse avec les Stars mais heureusement pas des Grosses Têtes.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête grâce à qui les adultes croient toujours au père noël.

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui a souvent demandé aux passagers d'attacher leur ceinture mais qui ne la boucle jamais.

…JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui nous fait un remake de "La Marche de L'Empereur" à chaque fois qu'il entre dans le grand studio.

… Fabrice



Une Grosse Tête qui ne quitte le Mans jamais plus de 24h.

… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui connaît plus d’histoires pour réveiller les grands qu’endormir les petits.

… Jean-Marie Bigard

Laurent Ruquier

