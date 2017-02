Bruno Solo: "Le PS vit ses dernières heures"

REPLAY - Le comédien s'exprime sur la situation politique actuelle tout en décryptant avec humour la télévision de la semaine.

> CAMERA CAFE 2017 A RTL AVEC BRUNO SOLO ERIC DUSSART ET JADE

publié le 04/02/2017 à 12:00

Le duo du célèbre programme court Caméra Café est reformé. Bruno Solo et Yvan le Bolloc'h se retrouvent sur scène dans L'heureux élu au théâtre de la Madeleine. Pas question pour eux de faire revivre le programme télé qui a fait les beaux jours de M6. Une seule exception est faite pour On refait la télé sur RTL. Le temps d'un café, Bruno Solo s'est amusé à se replonger dans l'ambiance du tournage avec à ses côtés Jade et Eric Dussart. A déguster dans la vidéo ci-dessous.



Si Bruno Solo est un chahuteur, il est loin d'être un frondeur. Ce fils d'anarchiste, qui n'apprécie guère les chaînes d'information, n'est pas tendre avec la gauche d'aujourd'hui: "Je suis très lucide sur le fait que le PS vit sans doute ses dernières heures. Du moins sous ce nom." Il poursuit en faisant un constat général sur la classe politique française: " C'est effrayant et passionnant ce qui se passe en ce moment. Passionnant, car on assiste à ce déchirement de familles politiques qui éclatent, et effrayant pour l'avenir de notre pays." Et de conclure: " Mon attachement à la politique devient plus philosophique que partisan."



C'est un partisan du rire qu'on retrouve dans On refait la télé grâce à ses meilleurs souvenirs télé, les folles rumeurs qui le concernent, et tous les extraits hilarants de zapping de la semaine qu'il commente avec humour.



