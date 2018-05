Bruno Solo dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 30/05/2018 à 12:30

Le 31 mai prochain à 20h55, France 3 diffusera les premiers épisodes de L'Accident. Adaptée du roman de Lindwood Barclay intitulé Contre toute attente, cette mini-série a été réalisée par Olivier Prieur. Composée de 6 épisodes de 52 minutes, elle sera proposée sur deux semaines.

"L'accident", la nouvelle série de France 3 avec Bruno Solo

Pour porter la série, le réalisateur a fait appel à Bruno Solo. Le comédien y joue le rôle de Gabriel Cauvy. Le corps de sa femme, Rebecca, a été retrouvé à Sainte-Lune, une station balnéaire situé en Bretagne. Elle était ivre, garée à contresens et percutée par un véhicule. Or, Rebecca ne buvait pas et conduisait très bien. Gabriel refuse la thèse du suicide ou de l’accident. Afin de rétablir l’honneur de sa femme et de protéger sa fille, il mène alors l’enquête, et dévoile peu à peu les nombreuses zones d’ombre d’une petite communauté frappée par la crise. Nous vous proposons de découvrir la bande-annonce ci-dessous...

> "L' Accident" - Bande-annonce

« On n'a pas trouvé de place la saison dernière car au moment où on l'avait programmé, il y avait Deux flics sur les docks et ça risquait de faire trop de Bruno Solo en même temps ».

