Bruno Putzulu est l'invité de Stéphane Bern

Après la pièce L'attentat de Yasmina Khadra en 2015, Bruno Putzulu est de retour sur scène avec Votre Maman. L’œuvre de Jean-Claude Grumberg, qui met également en scène Catherine Hiegel, Philippe Fretun et Paul Rias, se jouera à partir du 19 avril prochain au Théâtre de l'Atelier à Paris.

"Votre maman" de Jean-Claude Grumberg avec Bruno Putzulu

L'histoire : Dans une maison de retraite la maman reçoit les visites de son fils. Tantôt elle le reconnaît, tantôt elle le confond avec le directeur. Ces visites sont souvent agitées, pressées, semées de problèmes, de malentendus qui font naître d’étranges cocasseries et loufoqueries. Grumberg excelle dans ces échanges où l’humanité se décale, se détraque, on ne sait pas vraiment pourquoi. Tout ça peut aller cahin-caha jusqu’au moment où la cocasserie a ses limites, jusqu’au jour où on lui annonce que sa mère a disparu…

