Brigitte Nieslen : à 54 ans, l'actrice a accouché de son cinquième enfant

publié le 26/06/2018 à 04:40

C'est une fille ! À 54 ans, l'actrice danoise Brigitte Nieslen a donné naissance, vendredi 22 juin à Los Angeles, à une petite fille, baptisée Frida. Il s'agit de son cinquième enfant - et de sa première fille - après les naissances de Julian, dont le père est Kasper Winding, le 12 avril 1984, Killian Marcus, le 12 décembre 1989, Douglas Aaron le 19 avril 1993 et Raoul Jr le 21 mai 1995.



La petite Frida est son premier enfant avec son époux, Mattia Dessi, qu'elle a épousé en 2006. "Nous sommes submergés de joie à l’idée d’accueillir notre magnifique petite fille dans nos vies. Cela a été un long chemin à parcourir et ça valait le coup. Nous n’avions jamais autant été en amour", ont confié les parents au magazine américain People.

C'est sur Instagram que l'ancienne femme de Sylvester Stallone avait annoncé sa grossesse, en mai dernier. Depuis, Brigitte Nieslen postait régulièrement des photos de son ventre rebondi.