Brigitte dans A La Bonne Heure

publié le 22/03/2018 à 12:30

Le 17 novembre dernier, le groupe Brigitte a sorti Nues, le troisième album de sa carrière. Comme le précédent, A bouche que veux-tu, ce nouvel opus a été composé et écrit par le duo et co-realisé avec Marlon B.

"Nues", le nouvel album de Brigitte

Après un peu plus de quatre mois d'exploitation, l'album Nues est déjà certifié disque d'or avec plus de 50.000 exemplaires vendus. Le nouveau disque de Sylvie Hoarau et Aurélie Saada a également été nommé dans la catégorie "Album de chansons" lors de la dernière édition des Victoires de la Musique.

Après le succès de Palladium, premier extrait du nouvel album, Brigitte a choisi Paris comme deuxième single, véritable hommage à la capitale. Parmi les onze titres que comporte l'opus, on y retrouve Zelda, une chanson sur la femme de l'écrivain Francis Scott Fitzgerald. Les deux chanteuses traitent aussi des relations père/fille dans Mon Intime Etranger et mère/fille avec Le Goût du Sel de tes Larmes. Autres sujets : la mythologie, à la poésie ou encore les années 60 avec La Babydoll de mon Idole.

Le groupe sillonne actuellement les routes de France. Aurélie et Sylvie attaqueront notamment une tournée des Zéniths à l’automne prochain. En concert à l’Olympia du 22 au 26 mai - déjà complet -, le duo s’installera à la Salle Pleyel les 14 et 15 décembre et le 16 décembre pour une représentation exceptionnelle en matinée.

> Brigitte - "Palladium" (Clip officiel)

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.