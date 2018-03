Brigitte Bardot et le fromage dans La Curiosité

publié le 01/03/2018 à 13:01

Première partie : Portrait de Brigitte Bardot

Il a suffi d’un film pour que Brigitte Bardot devienne la plus célèbre des françaises. Elle n’avait alors que vingt-deux ans. Et dieu créa la femme de Roger Vadim en 1956 la propulse au rang de star internationale et bouleverse les codes de la féminité. Mais à trente-neuf ans, elle tourne le dos au cinéma pour se consacrer pleinement à la cause animale.

La journaliste Véronique Le Bris nous brosse le portrait de Brigitte Bardot.



Deuxième partie : Le fromage

Le fromage est toujours autant plébiscité par les français !

Mais savez-vous à quoi sert la croûte sur le fromage ? Pourquoi les fromages n'ont-ils pas tous la même odeur ? Comment le fromager affineur vérifie-t-il l’âge de ses fromages en caves ? Pourquoi la mimolette est-elle orange ?

Frédéric Quidet, journaliste au Parisien Week- end et le fromager Dominique Bouchait, Meilleur ouvrier de France,répondent à toutes les questions que l’on se pose sur le fromage.

