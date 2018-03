Bourdons et imposteur dans La Curiosité

publié le 06/03/2018 à 12:22

Première partie : Les bourdons

Moins célèbre que l’abeille pour ses talents de butineur le bourdon est pourtant devenu irremplaçable pour certaines cultures.

On part à la découverte de cet insecte aux pouvoirs extraordinaires en compagnie de la journaliste Marie Lescroart, en partenariat avec le magazine ça m’intéresse.

ça m'intéresse mars 2018

Deuxième partie : Donald Crowhurst l'imposteur

Donald Crowhurst est un homme d’affaire anglais, passionné de voile. En 1969, il décide de prendre le départ de la course autour du monde en solitaire « Sunday Times Golden Globe Race ». Mais très rapidement il rencontre des difficultés et abandonne secrètement la course tout en transmettant de fausses positions pour faire croire qu'il effectuait réellement le tour du monde prévu.

On découvre après sa disparition qu'il avait manifestement sombré dans la folie et fini par se suicider, le comédien et producteur Jacques Perrin nous raconte l'incroyable destin de Donald Crowhurst.

à voir : Le film Le jour de mon retour avec Colin Firth, dès demain au cinéma.



