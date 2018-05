publié le 07/05/2018 à 13:00

Comment établir un plan de table ? Servir le champagne ? Comment se présenter et présenter les autres ? Comment maîtriser les subtilités et les secrets de l’humour pour devenir le convive que tout le monde rêve d’avoir à sa table… ? Bonnes manières et savoir vivre sont au menu de la Curiosité.

Saurez-vous bien vous tenir au mariage de Meghan et Harry ? Jérémy Come, spécialiste des bonnes manières, fait le point avec vous !





