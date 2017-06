Blob, Nicolas Fouquet et secrets d'alpiniste dans la Curiosité

publié le 23/06/2017 à 18:00

Le mystérieux blob

Identifié pour la 1ère fois en 1973 au texas, il peut également atteindre la taille d'un pays comme Monaco, il possède 720 sexes... On vous présente le Blob !

Il n'est ni animal, ni minéral, ni végétal, ni champignon, le Blob est plein de surprises et surtout de belles promesses pour la recherche médicale !

On part à la découverte du Blob avec la chercheuse au CNRS Audrey Dussutour.



Audrey Dussutour est l'auteur du livre Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander publié aux éditions Equateur sciences

Grandeur et décadence de Nicolas Fouquet

C’était sans doute l’homme le plus puissant de France. Tellement puissant qu’il a fini par faire de l’ombre au Roi Soleil. Avec notre consultant en Histoire, Pierre Baron, nous allons vous raconter ce soir l’irrésistible ascension et la chute très cruelle d’un homme à la destinée hors du commun: Nicolas Fouquet, le grand argentier de Louis XIV. Et peut-être aussi le dépositaire de lourds secrets d’Etat.

Pierre Baron

Secrets d'alpiniste

On va découvrir ensemble la vie à très haute altitude avec un alpiniste qui a tout vécu sur l’Everest... Comment réussit-on de telles ascensions ?

La montagne est sans foi ni loi, c’est elle qui décide. A très haute altitude, elle est apporte son lot de bonheur et de malheur.

Jean-Michel Asselin, journaliste et passionné d’alpinisme, nous fait découvrir cette vie si particulière à plus de 5000 m d’altitude.

Jean-Michel Asselin est l'auteur du livre On ne vit pas au sommet, chroniques de montagnes publié aux éditions du Trésor

