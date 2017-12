Black M dans A La Bonne Heure

publié le 07/12/2017 à 12:30

Un an après sa première sortie, Black M cartonne avec la réédition de son deuxième album Éternel Insatisfait, composée entre autres de huit nouveaux morceaux. Le disque est porté par les hits Tic Tac, balade romantique, Dress Code et La Mort dans le Stream, des titres plus urbains en collaboration avec Kalash Criminel et Fianso.

"Eternel insatisfait", le 2ème album de Black M en réédition

Après 800.000 copies vendues de son album Les yeux plus gros que le monde, Black M revient avec Éternel insatisfait, vendu à plus de 200.000 exemplaires, un album riche aux multiples influences. Cet opus marque une belle évolution de la carrière musicale de l'ancien membre de la Sexion D'Assaut qui frappe un grand coup avec son premier extrait Je suis chez moi.

Que trouve-t-on dans cet album ? Tout ce qui a fait le succès de cet artiste inclassable : du flow et de la mélodie. Black M évoque divers sujets, s'interroge. Il explore de nouveaux territoires musicaux sans perdre son identité. Celle d'un rappeur issu d'un des groupes de rap les plus populaire qui sait trouver les mots justes quand il est éloigné de son crew. "Même avec du monde, je me sens seul" : Alpha Diallo, alias Black M, prouve avec ce nouvel album qu'il est prêt pour une carrière au long cours.



Actuellement en tournée avec son Éternel Big Black Tour. le rappeur sera notamment en concert le 8 décembre à Aurillac, le 9 décembre à Boulazac et le 10 décembre à Châteauroux.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

