Bitcoin et Noël dans La Curiosité

publié le 20/12/2017 à 13:42

Première partie : Le bitcoin

Le bitcoin vient d'entrer en bourse, c'était le 10 décembre à Chicago, mais c'est quoi le bitcoin? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Comment s'en procurer? Combien vaut un bitcoin aujourd'hui?



Martial You, hef du service économie de RTL, nous raconte tout sur le Bitcoin.



Deuxième partie : Les traditions de Noël

On vous offre de quoi frimer à Noël avec plein d’anecdotes sur l’origine du sapin de Noël et de ses décorations, du père Noël et ses cadeaux, de la bûche et de la dinde… !

On fait le tour du monde des traditions de Noël avec l'historienne Nadine Cretin.

A lire : Lettres de Noël publié aux éditions Le Robert.

Lettres de Noël