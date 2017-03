Biographies de M à R dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:18

Le 20 septembre 1946, il y a 70 ans, disparaissait Raimu, l’acteur fétiche de Marcel Pagnol. Le Magazine Notre Temps en partenariat avec RTL, s’est passionné pour son destin magnifique et douloureux. Florence Monteil nous raconte Raimu.

Notre Temps septembre 2016

> Télécharger RAIMU Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 28:28 | Date : 30/08/2016

On découvre une première Dame sous un jour très surprenant...Saviez-vous que Claude Pompidou était médium, testait ses tailleurs en se roulant sur le tapis et n’oubliait jamais d’emporter dans ses valises du saucisson et une bouteille de Cahors ?

C’est une plongée originale dans les coulisses de Matignon et de l’Elysée que nous propose Alain Pompidou dans son livre Claude. C’était ma mère publié aux éditions Flammarion

Claude. C'était ma mère

> Télécharger CLAUDE POMPIDOU Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 21:55 | Date : 21/11/2016