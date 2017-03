Biographies de G à L dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:18

Le 21 septembre était la journée internationale de la paix, l’envie pour nous de nous mettre dans les pas et les pensées de Gandhi.

L’icône de la non-violence et de la tolérance, le père spirituel de l'indépendance indienne a été assassiné il y 68 ans. Quelle a été sa vie, et que nous a-t-il laissé ?



Pour nous éclairer sur l'extraordinaire destinée du Mahatma Gandhi, nous recevons Michel Naumann, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, créateur du SARI (la Société d'Activités et de Recherches sur les mondes Indiens) et auteur de la biographie Gandhi parue aux éditions Ellipses,

Gandhi

> Télécharger GANDHI Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 34:00 | Date : 21/09/2016

Une idole des jeunes, une icône du pays, Johnny Hallyday.

Il vient de sortir son 29ème album live… on vous raconte ses débuts, son enfance chaotique, sa première télé, ses premiers amours, la vie quoi ! le tout raconté par Laurent Lavige.

Laurent Lavige est l'auteur du livre Johnny Hallyday notre icône publié aux éditions Hugo Images

Johnny Hallyday notre icône

> Télécharger JOHNNY HALLYDAY Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 25:06 | Date : 17/11/2016