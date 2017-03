Biographies de A à F dans la Curiosité

CHRISTINE AND THE QUEENS

publié le 08/03/2017 à 10:18

C'est l'histoire d'un gamin des bas-fonds de Londres devenu le plus grand romancier de son époque, Charles Dickens qui 150 ans après sa mort, est toujours d'actualité, la preuve, son Oliver Twist est devenu l'une des comédies musicales de la rentrée !



Florence Monteil nous dresse le portrait de Charles Dickens dans le magazine Notre Temps en partenariat avec RTL.

Charles Dickens

Selon le classement du magazine Vanity Fair, c’est la Française la plus influente à l’étranger !

Héloïse Letissier alias Christine and the Queens est actuellement en tournée aux Etats-Unis, elle est également n°1 des ventes en Angleterre, on vous raconte son histoire avec Steven Bellery, journaliste Musique sur RTL.

à lire The queen Christine d'Eloïse Bouton paru aux Editions de moment

The queen Christine

