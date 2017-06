publié le 18/06/2017 à 09:33

Carnet rose pour Beyoncé et Jay-Z. Selon les médias américains, emmenés par le site de divertissement de la chaîne E! ainsi que les magazine People et Us Weekly, la chanteuse, en couple avec le rappeur et producteur Jay-Z depuis 2002, a donné naissance à des jumeaux en fin de semaine.



Selon le site E!, le couple aurait été vu à l'hôpital UCLA Medical Center de Los Angeles jeudi. Vendredi, une photo circulait même sur internet qui montrait une femme arrivant avec des fleurs, des ballons sur lesquels étaient inscrits des "bébé fille" et "bébé garçon", ainsi qu'une carte sur laquelle il était possible de deviner les lettres "B + J". Le sexe des deux enfants n'avait pas été dévoilé avant la naissance. "Bey et Jay sont sur un petit nuage, et ils ont commencé à annoncer la nouvelle à leurs familles et leurs proches", aurait confié une source anonyme proche du couple au magazine People. Le couple n'a de son côté fait aucune déclaration pour l'instant.

Beyoncé avait annoncé en février dernier qu'elle était enceinte avant de livrer une prestation d'anthologie lors des Grammy Music Awards lors de laquelle elle exposait son ventre de grossesse. La chanteuse et son époux sont déjà parents d'une petite fille, Blue Ivy, née en 2012.