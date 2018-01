Bêtisier 2017 : les plus belles perles de la rédaction de RTL

et La rédaction de RTL

publié le 01/01/2018 à 10:33

C'est devenu une tradition. Chaque 1er janvier, RTL présente son bêtisier de l'année écoulée des plus belles bourdes prononcées en direct, à l'antenne de la première radio de France. Une séquence un peu particulière, en ce premier jour de l'année 2018, puisque la station de la rue Bayard va bientôt quitter ses locaux historiques du VIIIe arrondissement parisien pour s'installer à Neuilly-sur-Seine.



Il s'agit donc ce 1er janvier 2018 d'un bêtisier collector, avec des extraits de l'antenne qui remontent à presque 40 ans. Les extraits les plus anciens datent du début des années 1980, voire de la fin des années 1970. Certaines perles compilées dans le bêtisier ont donc été prononcées par des journalistes ou animateurs qui ne travaillent désormais plus pour RTL.

Bafouillages, lapsus, fous-rires... Peu de journalistes ont échappé à ces petits aléas du direct. Les risques du métier. Au menu de ces séquences collectors, vous pourrez réécouter les voix - notamment - de Jérôme Godefroy, Philippe Corbé, actuel correspondant de RTL aux États-Unis, mais aussi celle de Patrick Cohen, aujourd'hui à la tête de la matinale d'Europe 1, l'animateur Nagui ou encore Isabelle Morini-Bosc.