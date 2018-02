publié le 27/02/2018 à 13:07

Le rendez-vous "Les Grosses Têtes à Têtes" vous permet de découvrir Les Grosses Têtes sous un autre angle. Nous sommes de nouveau allés à leur rencontre pour en savoir plus sur leurs affinités, leurs goûts et pourquoi pas leurs secrets...

Seuls face à la caméra, ils se sont prêtés au jeu.

Dans ce nouvel épisode, Jeanfi Janssens, Bernard Mabille, Élie Semoun, Franz-Olivier Giesbert, Gérard Jugnot et Titoff ont répondu avec beaucoup d'humour et de franchise aux questions suivantes :

"Quelle est la Grosse Têtes la plus sexy ?" et "Quelles Grosses Têtes pourraient être en couple ?"

Découvrez leurs réponses en vidéo

Bernard Mabille dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse pour RTL