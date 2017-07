Bernard Mabille au régime mais toujours affûté dans les Grosses Têtes

publié le 19/07/2017 à 18:00

Bernard Mabille est au régime, ça se voit et ça fait parler et les Grosses Têtes se moquent de lui, surtout Elie Semou, mais aussitôt il montre sa culture et ça remet tout monde à sa place.

Quand on parle de sport de raquette, Arielle Dombasle pense au rugby et elle veut modifier les règles du basket car les joueurs sont devenus très grands et le panier n'est pas assez haut. Une vraie pro du sport.

Pierre Bénichou trouve Jeanfi formidable, qu'il démode les autres.

Jeanfi a passé des nuits à mettre de l'eau chaude dans les nouilles.Laurent Ruquier transforme l'élégance d'Arielle Dombasle en un moment un peu plus trivial.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Arielle Dombasle au bowling mexicain Crédit : dailymotion