publié le 13/07/2017 à 13:50

Le Grand Jury a un nouveau présentateur. La tranche politique hebdomadaire, diffusée le dimanche midi sur RTL, sera présentée par le journaliste Benjamin Sportouch dès le 3 septembre 2017. Chef adjoint du service politique de RTL, il était cette saison le joker d'Olivier Mazerolle à la présentation de cette émission politique.



Après différentes expériences journalistiques, dont dix ans à l'AFP, où il a notamment été le correspondant de l'agence à Matignon, Benjamin Sportouch est revenu à RTL en 2015, 14 ans après y avoir fait ses premiers pas. Le Grand Jury change également d'horaire et sera diffusé à 12 heures au lieu de 12h30.

Olivier Mazerolle enrichit l'offre éditoriale de RTL avec de nouveaux rendez-vous hebdomadaires dès la rentrée prochaine. Il assurera l'édito politique de l'émission RTL Soir, chaque vendredi à 18h30. Le journaliste continuera d'animer le Mag Pol au côté de Philippe Robuchon chaque dimanche à 18h20 et il fera partie des débatteurs de RTL Matin le vendredi et de l'émission On Refait le Monde, diffusée quotidiennement à 19h15.



Le journaliste continuera de publier un édito hebdomadaire sur le site de RTL et sera présent sur l'antenne dès que l'actualité politique nécessitera une édition spéciale.

Ravi de prendre les rênes du @LeGrandJury à la rentrée et honoré de succéder à @OMazerolle. Rendez-vous le dimanche 3 septembre.A midi. #RTL — Benjamin Sportouch (@BSportouch) July 13, 2017