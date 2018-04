Bénabar dans A La Bonne Heure

publié le 10/04/2018 à 12:30

Bénabar est de retour avec un nouvel album enregistré à Bordeaux. Intitulé Le début de la suite, il est disponible depuis le 30 mars dernier.



Bénabar publie "Le début de la suite", son nouvel album

A l'occasion de ses 20 ans de carrière, Bruno Nicolini, plus connu sous le pseudo de Bénabar, vient de sortir un nouvel album. Nommé Le début de la suite, il s'agit du huitième opus de sa carrière.

Le chanteur a pris son temps pour cet album. Quatre ans d'absence pendant lesquels il n'a pas chômé puisqu'en plus d'écrire et de composé, il a fait du théâtre et multiplié les concerts. Intégralement réalisé à Bordeaux, cet opus renferme douze titres dans lesquels Bénabar se veut proche des gens et des difficultés de leur quotidien. Il a déjà sorti trois extraits : Feu de joie dans un premier temps puis La petite vendeuse et Le jeune vigile. La particularité des deux dernières, ce sont des clips interactifs qui évoquent la même histoire mais sous deux angles différents. En allant sur le site officiel du chanteur, les internautes peuvent choisir la fin de l'histoire.

Dans Le Début de la suite, il est question d’avenir, de positivité, il est aussi question d’aller de l’avant. Sans oublier l’incroyable marque de fabrique Bénabar faite de tendresse, d’acuité, d’autodérision et d’humour. Et l’alchimie fonctionne : Mark et Bruno ont créé des chansons intemporelles. Cet opus fait sourire, danser, réfléchir et peut-être même pleurer.



Cette année, l'artiste sera en tournée dans toute la France. Il investira notamment la scène du Grand Rex à Paris pour quatre soirs d'affilé du 7 au 10 novembre prochains.

> Bénabar - "La petite vendeuse" (Clip officiel)

