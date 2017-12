Belmondo et des créatures fantastiques dans La Curiosité

publié le 18/12/2017 à 13:45

Première partie : Belmondo intime

On avait annoncé son grand retour dans un film de Fabien Onteniente. On se rejouissait de le retrouver sur les écrans mais le Magnifique a démenti ! Il ne sera pas à l'affiche de « Coup de Chapeau ». Mais Bébel, l'as des as, l'Incorrigible, l'enfant gâté c'est avant tout une saga, un destin comme on les aime dans la Curiosité.

Avec le journaliste Laurent Bourdon, on vous raconte le Belmondo intime, le séducteur, le grand copain. Celui qui a eu dans son lit les plus belles femmes de la planète dont Ursula Andress ou Laura Antonelli. Mais celui aussi qui a souvent fait passer de sa bande de potes avant tout le reste : Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Pierre Vernier, Charles Gérard et Annie Girardot. Des copains rencontrés pour la plupart au Conservatoire et avec lesquels il a fait les 400 coups ! A découvrir au micro de la Curiosité !



A lire : « Définitivement Belmondo », éditions Larousse.

Definitivement-Belmondo

Deuxième partie : Des créatures fantastiques

Saviez-vous que pour attirer une licorne, il fallait autrefois placer dans son repaire une vierge au sein découvert ? Que Christophe Colomb était persuadé avoir vu trois sirènes qui se tenaient bien droites dans la mer ? Qu'on a longtemps pensé qu'un loup-garou, ou lycanthrope, n'était qu'un "tourne-peau" et que ses poils de loups se cachaient, sous sa peau humaine ?

Avec le scientifique Jean-Baptiste de Panafieu ont se passionne pour ces créatures fantastiques qui peuplent nos séries et nos livres préférés. Comment ont-elle envahi notre imaginaire ? Pourquoi sont-elles autant à la mode ? Depuis quand existent-elles ? Et on-elle beaucoup évolué au cours des siècles ? La réponse dans l'émission les Curieux !



A lire : « Créatures fantastiques» aux éditions Deyrolle

lecons-de-choses-tome-2