publié le 28/11/2016 à 12:40

Le défilé de lingerie le plus glamour de l'année de déroule mercredi 30 novembre. Pour l'occasion, tous les mannequins de Victoria's Secret ont débarqué à Paris, trois jours avant le show. C'est au Grand Palais qu'aura lieu le défilé, qui ne sera retransmis que le 5 décembre sur la chaîne américaine CBS et sur le YouTube de Victoria’s Secret. Et pour ce premier show à Paris - et non à New York -, les plus grands mannequins de la marque américaine ont fait le déplacement.



Parmi les Anges du défilé parisien de Victoria's Secret, on retrouve Bella Hadid, Martha Hunt, Adriana Lima, Kendall Jenner ou Alessandra Ambrosio. Comme en témoignent leurs récentes publications sur Instagram, les mannequins les plus en vue du monde de la mode sont bien arrivées à Paris, après un vol dans le jet privé affrété spécialement par la marque de lingerie.

Et cette année encore, le défilé Victoria's Secret s'annonce mémorable. Et pour cause, Lady Gaga, The Weeknd et Bruno Mars assureront le show musical de l'événement ! Le clou du spectacle ? Le Fantasy Bra, mythique soutien-gorge serti de diamants et d'émeraudes, pour la coquette somme de trois millions de dollars, sera porté cette année par l'américaine Jasmine Tookes.