Baptiste Lecaplain est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Baptiste Lecaplain est de retour à Paris avec son spectacle "Origines" pour cinq dates exceptionnelles à l'Olympia et une tournée dans toute la France. L'humoriste est l'invité de Stéphane Bern le mardi 3 janvier 2017.

Crédit : Romain Boé Stéphane Bern

par Germain Sastre publié le 03/01/2017 à 10:14

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Après avoir séduit plus de 150.000 spectateurs avec son premier one-man-show et son triomphe au Théâtre du Petit Montparnasse ainsi qu'au Trianon, Baptiste Lecaplain est de retour à Paris. Il présentera son spectacle Origines sera sur la scène de l'Olympia lors de cinq dates exceptionnelles du 11 au 15 janvier prochains. C'est la première fois que l'humoriste de 31 ans se produit dans cette salle mythique. En 2017, Baptiste Lecaplain sera également en tournée dans toute la France et en Belgique.



Baptiste Lecaplain a confié son envie de faire des spectacles qui raconte la vie qu'il est en train de mener. "A mes débuts, j'avais peur de faire un spectacle autobiographique. Je n'étais pas connu, je trouvais ça prétentieux. Maintenant, j'ai de plus en plus envie de raconter des choses de ma vie. Il y a tellement de spectacles qui se montent, que personnaliser ce qu'on raconte, ça amène un peu de fraîcheur."



Baptiste Lecaplain à l'Olympia pour son spectacle "Origines"

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron,Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "Citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande