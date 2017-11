Baptiste Lecaplain de passage dans les Grosses Têtes

publié le 20/11/2017 à 18:00

Une Grosse Tête bien meilleure en histoires qu'en géographie.

…Jean-Marie Bigard



Une Grosse Tête qui devient la patronne partout où elle passe.

…Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui nous vient d'Avranches et qui avait plus d'un stand-up dans sa manche.

…Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête qui est née dans le Nord mais qui a vite bifurqué à l’Ouest.

…Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qu’on a vu débuté dans un loft avec Jean-Edouard, Kenza, Loana et qu’on retrouve 16 ans plus tard dans un Grand Studio avec Jean, Arielle et Chantal.

… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui vient d'être contacté pour jouer le biopic de Azzedine Alaïa.

…Jean Benguigui

Baptiste Lecaplain Crédit : EREZ LICHTFELD/SIPA

