Bal des débutantes : quelle est cette soirée qui regroupe le gotha mondain ?

publié le 25/11/2017

Elles seront une vingtaine à l'hôtel Peninsula de Paris ce samedi 25 novembre. Le très chic palace du XVIe arrondissement accueillera des jeunes filles, entre 16 et 22 ans, triées sur le volet pour participer au Graal du gotha : le bal des Débutantes. Une soirée mondaine qui trouve ses racines au XVIIIe siècle en Angleterre, et reprise en France depuis.



Tout a donc commencé au royaume de sa gracieuse Majesté. Le bal des débutantes était l'occasion de présenter les jeunes femmes aristocrates à la reine d'Angleterre. Elles devaient alors rendre les hommages, faire une révérence et danser une valse avec leur cavalier. Une coutume à laquelle Elizabeth II a mis fin en 1953.

La France a donc pris le relais à la fin des années 50. Sous les ors et le faste du château de Versailles, les demoiselles faisaient leur entrée dans le monde et étaient alors présentées à la princesse d'Orléans. Mais la tradition n'a pas survécu aux remous de mai 68 et il a fallu attendre plus de 20 ans pour la voir revenir.

Un événement mondain mais plus aristocratique

En 1992, Ophélie Renouard réinventa le concept et l'appela Le Bal. "Son but est de récolter des fonds pour deux associations caritatives venant en aide aux jeunes filles", peut-on lire sur le site officiel de l'événement. Les "Debs" seront donc invitées ce samedi, et viendront d’horizons très différents et surtout du monde entier.



De Jeanne Malle, petite-nièce du réalisateur Louis Malle et fille d'un éditeur de parfum, à la princesse Natasha d'Arenberg, de la famille royale belge, les pedigrees sont désormais éclectiques. Une fille de footballeur (celle du Portugais Luis Figo en 2016), peut côtoyer la fille de Sylvester Stallone, de George W. Bush ou d'Alain Delon.



Entre les murs du palace Peninsula, les Débutantes seront présentées par Stéphane Bern avant le repas qui sera suivi du bal. À leur bras figureront des cavaliers eux aussi triés sur le volet. Des fils de grandes familles, issus parfois du carnet d'adresse très fourni d'Ophélie Renouard, feront la paire habillés en queue de pie. Ava Philippe, fille de Reese Witherspoon et Ryan Phillippe sera ainsi au bras du maharadja de Jaipur, dont la sœur sera une débutante.

Un événement caritatif très sélect

Aujourd'hui, le bal des débutantes est l'occasion de mettre en avant le savoir-faire de la haute-couture (essentiellement française mais pas uniquement). Les jeunes femme doivent donc être dotée d'un physique à même d'entrer dans des robes prêtées qui coûtent autour de 30.000 euros. Le bal est aussi l'occasion de mettre en avant des œuvres de charité, cette année Enfants d'Asie et Seleni seront à l'honneur. Des sponsors prestigieux, triés eux-aussi pour coller à l'image impeccable de la soirée, assurent le volet financier.



Comment faire pour postuler ? Il faut être d'une famille illustre, et donc être assez svelte pour porter les robes et avoir entre 16 et 22 ans. Une fois la candidature déposée, débute une sélection drastique. Ophélie Renouard fait un premier tri et propose aux jeunes filles un déjeuner avec leurs parents. L'occasion d'évaluer la personnalité des prétendantes, et de fixer leur sort définitivement.



Les "it girls" ne sont ainsi pas forcément très recherchées. Il faut du savoir-vivre, de la discrétion et un certain raffinement intellectuel. Mais attention, il y a aussi de la place pour les jeunes filles aux talents exceptionnels et non issues d'une famille illustre. Ainsi, en 2015, Olivia Hallisey qui avait trouvé un moyen de dépister le virus Ebola à l'âge de 16 ans, avait eu droit à une invitation. L'occasion de vivre une soirée qui désormais, une fois la valse exécutée, devient une soirée dansante bien plus moderne.