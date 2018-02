publié le 19/02/2018 à 12:31

Le prince Harry et sa future épouse, l'actrice américaine Meghan Markle, n'étaient pas présents aux BAFTA ce dimanche 18 février 2018. La soirée de gala est pourtant absolument incontournable pour la bonne société britannique mais le couple le plus en vue du royaume était aux abonnés absents.



Les fiancés auraient pourtant eu toute leur place à cette remise de récompenses puisque Meghan Markle était encore, avant la récente annonce de son mariage, une actrice reconnue tenant un rôle prépondérant dans la série américaine Suits.

Les BAFTA sont et doivent rester la chasse gardée du prince William et de son épouse Kate Middleton. Le prince William étant le président de l'Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision, il aurait été inconvenant que Harry et Meghan Markle de l'ombre au couple Kate/William.

De son côté, Kate Middleton a fait sensation

Les membres de la famille royale britannique ont l'habitude de n'être jamais au même endroit au même moment afin de couvrir un maximum d’événements à travers le monde. Le mariage de ce printemps devrait d’ailleurs être l'un des rares événements où toute la famille sera réunie.



La duchesse de Cambridge a néanmoins honoré de sa présence les BAFTA en apparaissant dans une robe verte qui a fait naître une polémique puisque tous les invités portaient du noir pour accompagner le mouvement féministe Time's Up. Impossible de savoir d'ailleurs ce qu'aurait fait Meghan Markle si elle avait été présente.



L'actrice avait, avant ses fiançailles, l'habitude de prendre position contre Donald Trump ou pour les avancées féministes. Une liberté de ton qu'elle a perdu en intégrant la famille royale. Son absence des BAFTA était peut-être une bénédiction pour la jeune femme et les services de communication de Kensington Palace.