Bachar Al Assad et l'Astrolabe dans La Curiosité

publié le 10/01/2018 à 12:31

Première partie : Portrait de Bachar Al Assad

Symbole de modernité à ses débuts, Bachar Al Assad incarnait tous les espoirs aux yeux de l’Occident… Plus de 300 000 morts plus tard, on le surnomme le “Boucher de Damas”. Alors que les forces du régime de Bachar Al Assad tentent de reconquérir la province d’Idlib en partie sous le contrôle des jihadistes, et ce, au prix de nombreuses victimes civiles… On se pose une question, qui est vraiment Bachar El Assad ?



On décrypte l’énigme Bachar Al Assad avec Régis Le Sommier, grand reporter, directeur adjoint de Paris Match, expert du Moyen-Orient et du terrorisme.

à lire : Assad à paraître demain aux éditions de La Martinière



Assad

Deuxième partie : Voyage à bord de l'Astrolabe

C’est un bateau mythique qui nous accueille…bienvenue à bord de l’Astrolabe, le navire d’exploration français de toutes les missions polaires depuis 230 ans.

On embarque avec le journaliste et réalisateur Stéphane Dugast.



à lire : L'Astrolabe : Le passeur de l'Antarctique paru aux éditions du Chêne E/P/A



L'Astrolabe Le passeur de l'Antarctique