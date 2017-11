Aventure et parfums dans La Curiosité

publié le 08/11/2017 à 13:00

Première partie : Sarah Marquis, aventurière hors normes

Elle a déjà parcouru 44000km en solitaire, elle a fait à elle-seule déjà l’équivalent du tour de la terre à pied dans des conditions extrêmes...Comment trouver de quoi survivre, seule, au cœur de la nature ? Sarah Marquis, nous raconte ses aventures les plus extrêmes.





à lire : La nature dans ma vie paru aux éditions Michel Lafon

La nature dans ma vie

Deuxième partie : Les parfums dans l'histoire

Comment se parfumaient les Rois et Reines de France? Étaient-ils soucieux de leur hygiène? Quels étaient leurs rituels de beauté ?

Avec l'historienne Elisabeth de Feydeau, on découvre les parfums et donc l'intimité des grandes figures de notre histoire.



à lire : L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums de l'histoire publié aux éditions Prisma



L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums de l'histoire