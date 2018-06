publié le 19/06/2018 à 09:39

Nouveau succès pour TF1 qui s'empare de la première place du podium des audiences. Pour cette nouvelle soirée, plus de 7 millions de téléspectateurs ont assisté à la victoire de l'Angleterre face à la Tunisie à l'occasion du Mondial de football 2018. La première chaîne enregistre au passage une part d'audience de 29,5%.



En deuxième position, on retrouve M6 qui diffusait la finale du Meilleur pâtissier : les professionnels, suivie par 2,5 millions de gourmands, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 12,7%. Médaille de bronze pour France 2 et la série Major Crimes qui continue d'attirer 2,4 millions de téléspectateurs (pour une part d'audience de 9,9%).

Sur France 3, le film Thérèse Desqueroux a rassemblé près de 1,6 million de cinéphiles (enregistrant une part d'audience de 6,8%). Enfin sur Arte, le long-métrage Une belle fille comme moi a séduit près de 1,2 million de téléspectateurs (5% de part d'audience).