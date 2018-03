publié le 13/03/2018 à 10:50

Les fans de Joséphine, ange gardien et Camping Paradis ont été au rendez-vous dans la soirée du lundi 12 mars. Le premier épisode commun entre les deux séries a permis à TF1 d'arriver en tête des audiences, avec près de 6,8 millions de téléspectateurs, enregistrant une part d'audience de 26,9%.



Sur France 2, la série Rizzoli and Isles a séduit environ 3,6 millions de téléspectateurs, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 14%. En troisième position, on retrouve Red, diffusée sur M6. Le film avec Bruce Willis et Morgan Freeman a attiré 3 millions de téléspectateurs (13,1% de part d'audience).

Derrière sur France 3, l'émission Faut pas rêver, consacrée à la route du thé a réuni 1,8 million de téléspectateurs (7,7% de part d'audience). Enfin sur Arte, le film Dernier domicile connu a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs, enregistrant une part d'audience de 5,3%.