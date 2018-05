Audiences TV : "Traqués" cartonne face à "Rizzoli and Isles"

publié le 15/05/2018 à 09:32

Nouveau succès pour la fiction française. Dans la soirée du lundi 14 mai, TF1 s'est hissée largement en tête des audiences grâce au thriller Traqués avec Jenifer, qui a captivé 6,4 millions de téléspectateurs. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 26,1%.



Médaille d'argent pour France 2 et sa série policière Rizzoli and Isles. Plus de 3,3 millions de fidèles étaient devant leur écran, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 13,2%. Sur la troisième marche du podium, on retrouve M6 avec le film Die Hard 4 qui a séduit près de 2,9 millions de cinéphiles (pour une part d'audience de 13,5%).



Sur France 3, le reportage consacré à la Charente-Maritime dans Thalassa a passionné 1,8 million de curieux, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 7,8%. Enfin sur Arte, La Vie d'Adèle a rassemblé près de 1,1 million de téléspectateurs (5,3% de part d'audience).