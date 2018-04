publié le 16/04/2018 à 09:47

Taxi termine la course en haut du podium dans la soirée du dimanche 15 avril. Le premier volet de la saga marseillaise avec Samy Naceri et Frédéric Diefenthal a séduit 4,7 millions de fans, permettant à la première chaîne d'enregistrer une part d'audience de 18,7%.



En deuxième position, on retrouve le film Lolo diffusée sur France 2. Cette comédie avec Dany Boon et Julie Delpy a attiré 3,5 millions de téléspectateurs. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 14%. Derrière sur la troisième marche, Les Enquêtes de Morse sur France 3 continuent de passionner près de 2,6 millions de sérievores (10,2% de part d'audience).



Au pied du podium, le magazine Capital consacré aux fraudes et aux abus en France a fédéré près de 1,9 million de curieux, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 7,9%. Enfin sur C8, La Vache et la Prisonnier a rassemblé 596.000 téléspectateurs (2,6% de part d'audience).