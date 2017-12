publié le 18/12/2017 à 09:46

Dimanche soir, le public a vibré devant Spy sur TF1. Cette comédie d'espionnage avec Melissa McCarthy, Jude Law et Jason Statham a rassemblé 5,8 millions de téléspectateurs devant TF1. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 24,4% et se place en tête des audiences.



Plus loin, la série Les Enquêtes de Vera sur France 3 a été regardée par 3,2 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience 12,7%. La soirée du dimanche est aussi marquée par Capital sur M6 qui a rassemblé 2,45 millions de téléspectateurs devant son émission consacrée aux chocolats et décorations de Noël (9,9% de part d'audience).

Enfin, le film Camping porté entre autres Franck Dubosc a été regardé par 2,4 millions de téléspectateurs sur France 2, pour une part d'audience 9,3%. Sur Arte, le film Le reptile a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs.