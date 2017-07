Crédit : Warner Bros. Entertainment Inc.

Jeudi 20 juillet, TF1 a remporté le match des audiences grâce à la rediffusion du film américain Sherlock Holmes : Jeu d'ombres. Le long métrage porté par Robert Downey Jr. et Jude Law a ainsi réuni 3,1 millions de cinéphiles et de passionnés du détective de Baker Street, permettant à la chaîne d'enregistrer 17,2% de part d'audience.



France 2 suit non loin derrière grâce au magazine historique Secrets d'histoire animé par Stéphane Bern. Ils étaient 2,3 millions de fidèles à (re)découvrir le règne du sultan marocain Moulay Ismaïl, soit 11,7% de parts de marché. M6 suit de près la chaîne publique avec un numéro de La famille à remonter le temps : le documentaire consacré aux années 1970 a ainsi réuni 2,3 millions de curieux, pour 11,8% de part d'audience.

La rediffusion de GoldenEye, diffusé par France 3, réussit à rameuter les amateurs de 007 : ils étaient 2,1 millions de téléspectateurs à suivre les aventures de James Bond, permettant à la troisième chaîne d'enregistrer 11,3 % de parts de marché. Enfin, France 5 conclut le match en cinquième position, avec le documentaire Des trains pas comme les autres qui séduit 953.000 curieux, pour 4,8% de parts de marché.