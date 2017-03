publié le 10/03/2017 à 09:26

Une nouvelle fois, c'est la série policière Section de recherches, diffusée sur TF1, qui se hisse en tête des audiences du jeudi 9 mars. Ce 9ème épisode de la saison 11, intitulé Mortels rivages, et retraçant l'histoire d'une avocate médiatique qui défend la cause des migrants avant d'être retrouvée morte sur une plage, a passionné 26,3% de part d'audience, soit près de 6,5 millions de téléspectateurs.



En seconde position, on retrouve Scorpion, la série américaine diffusée sur M6. Le troisième épisode de la saison 3, baptisé Perdu dans l'espace, a rassemblé 10,9% de part d'audience, soit près de 2,7 millions de fidèles.

L'Émission politique, diffusée sur France 2, recevait ce jeudi soir Benoit Hamon, candidat PS à l'élection présidentielle. Pour ce nouveau numéro, le débat animé par David Pujadas, François Lenglet et Karim Rissouli, totalise 10,6% de part d'audience, soit plus de 2,2 millions de téléspectateurs.