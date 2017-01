Le long-métrage de Ridley Scott a charmé les audiences, permettant à TF1 de distancer sans problèmes les chaînes concurrentes.

Crédit : Universal Pictures International France "Robin des Bois" a pillé les audiences

par Benjamin Pierret publié le 09/01/2017 à 09:40

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il y a eu un grand vainqueur dans la soirée du 8 janvier, et il s'agit de TF1. La première chaîne a attiré 5.7 millions de cinéphiles grâce à l'adaptation de Robin des bois par Ridley Scott, soit 24,7 % de part d'audience. Si France 3 réussit à se hisser sur la troisième marche du podium, elle reste largement distancée : 3.3 millions de fidèles ont regardé la série britannique Les Enquêtes de Vera, soit 12,5 % de part d'audience.



En troisième position, on retrouve M6 avec Zone Interdite. Le dernier numéro du magazine, centré sur les Français expatriés à Dubaï, a été visionné par 2.7 millions de personnes, soit 11 % de part d'audience. France 2 réalise un score honorable grâce à Dimanche 20h55. Le magazine présenté par Laurent Delahousse, qui s'est intéressé à Dominique Strauss-Kahn, a attiré 2.7 millions de citoyens et 10,5 % de part d'audience. Enfin, on retrouve NT1 en queue de peloton avec le film De Vrais mensonges. Nathalie Baye et Audrey Tatou, les stars du long-métrage, ont captivé 844.000 personnes et 3,3 % de part d'audience.