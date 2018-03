publié le 12/03/2018 à 09:45

Le succès de Dany Boon n'est plus à prouver auprès des Français. Son film Rien à déclarer diffusé sur TF1 est arrivé en tête des audiences dans la soirée du dimanche 11 mars, avec plus 6,97 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 29,2%.



Sur France 3, Les enquêtes de Morse ont attiré près de 3,1 millions de téléspectateurs, enregistrant une part d'audience de 12,1%. En troisième position, on retrouve Everest sur France 2. Le film avec Jake Gyllenhaal et Jason Clarke a passionné 2,9 millions de fans (12% de part d'audience).

Au pied du podium, M6 diffusait un numéro inédit de son magazine Capital. L'enquête consacrée aux nouveaux casseurs de prix a réuni 2,2 millions de curieux, enregistrant une part d'audience de 9,1%. Enfin sur W9, le film Parker a rassemblé plus 1 million de

téléspectateurs (4,3% de part d'audience).