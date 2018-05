publié le 18/05/2018 à 09:37

Alice Nevers a écrasé la concurrence dans la soirée du jeudi 17 mai. La célèbre série policière permet à TF1 de se hisser en tête des audiences, en réunissant 5,9 millions de téléspectateurs. Avec le lancement de cette 16ème saison, la chaîne enregistre à cette occasion une part d'audience de 25,9%.



France 3 et M6 sont au coude-à-coude : leurs séries respectives Unforgotten et Scorpion ont passionné près de 2,1 millions de téléspectateurs, pour une même part d'audience de 8,9%.



Au pied du podium, on retrouve France 2 et son Emission politique consacrée au bilan de la première année du président Macron. Un programme qui a été suivi par 1,8 million de curieux, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 8,3%. Enfin sur TMC, le cinquième volet de la saga Star Wars a captivé 894.000 cinéphiles (pour une part d'audience de 4,6%).