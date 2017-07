publié le 06/07/2017 à 09:40

La soirée du mercredi 5 juillet a été intense et sucrée. TF1 arrive en tête des audiences avec deux nouveaux épisodes de la série Ransom, suivis par 3,9 millions de personnes, soit 18,9% de part d'audience. La chaîne distance M6 et la finale du Meilleur pâtissier spécial célébrités, qui a attiré 2,6 millions de gourmands, ce qui représente 14,4% de part de marché.



France 2 se classe en troisième position avec la rediffusion d'un épisode de Boulevard du palais, qui a été suivi par 2,4 millions de fidèles, soit 11,6% de part d'audience. France 3 n'est pas très loin derrière avec l'émission Des racines et des ailes consacré au Mont-Blanc et suivie par 1,9 million de curieux, ce qui représente 9,9% de part de marché. Enfin, France 4 ferme le classement avec le film Independence Day, qui a attiré 1,8 million de cinéphiles, soit 9,7% de part d'audience.