publié le 16/02/2018 à 09:47

La fiction a été plus forte que la politique à la télévision. Pendant la soirée du 15 février, c'est Prof.T qui a réuni le plus de téléspectateurs. Ils et elles étaient 3,6 millions sur TF1 devant l'épisode Esprit d'équipe. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 15,8%.



Esprits criminels : unités sans frontières sur M6 a réuni de son côté 2,4 millions de téléspectateurs (10,4% de part d'audience). En troisième position, The Halcyon, un palace dans la tourmente sur France 3 avec 1,8 million de téléspectateurs. La chaîne enregistre ainsi une part d'audience de 7,9%.

L'Émission politique de Jean-Michel Blanquer sur France 2 a été regardée par 1,5 million de téléspectateurs (7,2% de part d'audience). Le match Lyon-Villareal sur W9 pour l'Europa League a fait vibrer 1,3 million de téléspectateurs, pour une part d'audience de 6,4%. Enfin, Les sous-doués sur TMC ont séduit 1,2 million de téléspectateurs (5,7%).