Audiences TV : "Pologne-Colombie" s'impose devant "Commissaire Dupin"

Nouveau succès pour TF1 qui décroche la première place sur le podium des audiences. Pour cette nouvelle soirée de Coupe du monde de football, près de 6,6 millions de téléspectateurs ont assisté à l'écrasante victoire de la Colombie face à la Pologne. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 29,8%.



En deuxième position, on retrouve France 3 et sa série Commissaire Dupin dont les enquêtes ont rassemblé 3,5 millions de curieux, ce qui permet à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 15,4%. Médaille de bronze pour M6 avec Zone Interdite. Le magazine consacré aux zoos et parcs d'attractions a séduit près de 2,6 millions de fidèles (pour une part d'audience de 12,3%).

Sur France 2, le film Hors de Prix a passionné 2 millions de cinéphiles, pour une part d'audience de 9,1%. Enfin sur France 5, le documentaire sur Les 100 lieux qu'il faut voir a réuni 1 million d'intéressés (pour une part d'audience de 4,3%).