Audiences TV : "New York Unité Spéciale" devance "L'affaire de maître Lefort"

publié le 21/06/2018 à 09:45

Les fans de New York Unité Spéciale sont toujours au rendez-vous. Dans la soirée du mercredi 20 juin, TF1 se hisse en tête des audiences grâce à la série policière qui a attiré près de 3,7 millions de fidèles. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 16,8%.



Derrière, sur France 2, le téléfilm L'affaire de maître Lefort avec Patrick Sébastien a rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs, ce qui permet à la chaîne d'enregistrer 10,8%. En troisième position, on retrouve M6 et sa fiction Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec Lorànt Deutsch, qui a séduit près de 1,6 million de téléspectateurs (pour une part d'audience de 7,1%).

Au pied du podium, le programme Musique en fête diffusé sur France 3 a réuni près de 1,5 million de curieux (pour une part d'audience 8,8%). Enfin sur la TNT, la chaîne TMC se distingue à nouveau avec Burger Quiz qui continue de satisfaire près de 1,2 million de clients (5,5% de part d'audience).