publié le 07/07/2017 à 09:30

Gru et ses Minions continuent de faire craquer le public. Jeudi 6 juillet, ils étaient 3,6 millions de téléspectateurs sur TF1 à (re)découvrir le premier volet de la saga Moi, moche et méchant. Ce score a permis à la première chaîne d'enregistrer une part d'audience de 17,6%, s'imposant en leader.



En seconde position du podium, on retrouve le magazine présenté par Stéphane Bern, Secrets d'Histoire. Plus de 2,7 millions de férus de ce programme étaient sur France 2 pour découvrir la vie de Marie-Thérèse d'Autriche, soit 13,1% de parts de marché. L'émission historique s'est imposée de peu devant le film Joséphine, diffusé sur M6, qui a passionné 2,7 millions de curieux, pour 13% de parts d'audience.

Non loin derrière, France 3 se taille une place de choix avec la diffusion du long-métrage de James Bond, Le Monde ne suffit pas. Plus de 2,2 millions de cinéphiles ont suivi Pierce Brosnan dans le rôle du célèbre espion de la couronne britannique, ce qui permet à la troisième chaîne d'enregistrer une part de marché de 11%. En dernière position, on trouve France 5 et le documentaire J'irais dormir chez vous, qui se déroulait cette fois en Tanzanie : 1,1 million de curieux étaient devant leur télévision pour ce programme, soit 5,2% de parts d'audience.