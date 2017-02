publié le 08/02/2017 à 09:49

Laëtitia Milot transforme tout ce qu'elle touche en or. Meurtres à Avignon, son nouveau téléfilm sur France 3, dans lequel elle partage l'affiche avec Catherine Jacob arrive en tête des audiences du 7 février. Cet enquête criminelle sur fond de mystères cléricaux a passionné plus de 3,5 millions de téléspectateurs, soit 14, 3% du public. C'est donc un nouveau succès pour l'ancienne star de Plus belle la vie après La Vengeance aux yeux clairs et La Femme aux cheveux rouges.



M6 créé également la surprise. L'émission Chasseurs d'appart, le choc des champions a réuni plus de 2,7 millions de personnes pour une part d'audience de 12,4 % ! Les meilleurs agents immobiliers de l'Hexagone se sont livré un combat sans merci sous le regard de Stéphane Plaza. Déception pour la nouvelle série médicale de TF1, Chicago Med qui décroche la troisième place avec un score décevant : 2,9 millions de fidèles et 11,7 % de part de marché.

France 2 avait misé sur une pièce de boulevard. La retransmission de la comédie Pleins feux, avec Line Renaud, diffusée en direct du théâtre Hébertot, à Paris, a attiré un peu moins de 2,5 millions de téléspectateurs et 10,2 % de part d'audience. La cinquième place revient au film X-Men Origins : Wolverine proposé sur C8. Le blockbuster a réuni 1,3 million de fans de super-héros et 6,2 % de part de marché.