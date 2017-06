Audiences TV : "Les Bronzés 3" leader devant les législatives de France 2

publié le 19/06/2017 à 09:27

La troupe du Splendid passionne définitivement les téléspectateurs. Dimanche 18 juin, TF1 a fait un carton d'audience en diffusant Les Bronzés 3 : Amis pour la vie. Près de 4,2 millions d'amateurs de la saga se sont réunis devant la première chaîne, lui permettant d'enregistrer une part d'audience de 20,8%. Le film s'impose largement en tête face à la spéciale législatives diffusée sur France 2 : ils étaient 2,6 millions de téléspectateurs à suivre les résultats de l'élection, pour une part de marché de 12,5%. Non loin derrière, le film La Vie Rêvée de Walter Mitty a rassemblé 2,2 millions de cinéphiles. M6 enregistre ainsi une part d'audience de 10,9%.



En quatrième place du match des audiences, on retrouve la spéciale second tour des législatives, diffusée cette fois sur France 3 : ils étaient 1,5 million devant leur poste de télévision, soit 8,4% de parts de marché. La troisième chaîne double donc de loin NT1, qui diffusait le deuxième épisode de Spider-Man avec Tobey Maguire. 796.000 fans de l'Homme araignée ont regardé ce film, pour 3,9% de parts d'audience.