Audiences TV : le match "Nigeria-Argentine" domine face à "Tandem"

publié le 27/06/2018 à 09:31

Nouveau succès pour TF1 en cette soirée de Coupe du monde 2018. La première chaîne s'impose dans le match des audiences grâce à la rencontre Nigeria-Argentine qui a réuni près de 6,6 millions de téléspectateurs. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 30%.



Sur la deuxième marche du podium, on retrouve France 3 et sa série Tandem. Le final de la fiction a attiré 3,6 millions de curieux, ce qui permet à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 15,6%. Sur France 2, Le plus grand cabaret du monde présenté par Patrick Sébastien a rassemblé 2,4 millions de fidèles (pour une part d'audience de 11,9%).

L'immobilier était à l'honneur sur M6 avec Recherche appartement ou maison animé par Stéphane Plaza, qui continue de séduire près de 2 millions de téléspectateurs (pour une part d'audience de 8,9%). Enfin sur la TNT, c'est NRJ 12 qui tire son épingle du jeu avec le film Mission Impossible qui a rassemblé 745.000 fans (3,5% de part d'audience).