publié le 14/06/2017 à 09:34

Les amateurs de football étaient bien présents devant leur télévision. Mardi 13 juin, c'est le match de football France-Angleterre qui a remporté l'adhésion du public. Ils étaient 6,4 millions de téléspectateurs à suivre ce programme sportif, permettant à TF1 d'enregistrer une part d'audience de 28,5%.



Il s'impose ainsi très loin devant France 3, qui diffusait de nouveaux épisodes de sa nouvelle série Tandem, qui a tout de même réuni 3,3 millions de fidèles, pour une part de marché de 13,9%. En troisième place du podium, la sixième édition du Village Préféré des Français continue de séduire le public : ils étaient 2,3 millions à suivre la victoire de Kaysersberg, dans le Haut-Rhin, sur France 2, ce qui représente 11,2% des audiences.

Non loin derrière, M6 a présenté son téléfilm Bienvenue à Nimbao, une comédie qui pourrait devenir une série. Ils étaient plus de 2 millions à suivre les aventures de cette organisation non gouvernementale, ce qui permet à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 9%. TMC clôt le match des audiences en cinquième position : ils étaient 926.000 à suivre le film Le Retour de la momie, avec Rachel Weisz, Brendan Fraser et Dwayne Johnson, soit 4,4% de parts de marché.