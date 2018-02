publié le 19/02/2018 à 09:43

Thomas, Newt et Teresa, héros des films Le Labyrinthe, ont une de fois plus séduit les téléspectateurs sur TF1. Dans la soirée du 18 février, ils et elles étaient 5,8 millions à découvrir La Terre Brûlée, second volet de la saga adaptée des livres L'Épreuve de James Dashner. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 25,9%.



Sur France 2, l'histoire d'Alain (Vincent Elbaz) et de sa famille dans Tellement proches a réuni 3,3 millions de téléspectateurs (13,5%). La série Brokenwood arrive en troisième position avec 3 millions de téléspectateurs sur France 3. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 12,1%.

Sur M6, place à Zone Interdite consacré au sommeil. L'émission a rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 9,8%. Drive avec Ryan Gosling et Carey Mulligan a été regardé par 1,2 million de téléspectateurs sur Arte (4,9%). Enfin, le documentaire Aliments, rien ne se jette, tout se transforme, a séduit 1,1 million de téléspectateurs sur France 5. À cette occasion, la chaîne enregistre 4,3%.